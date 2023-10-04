الاتحاد الأوروبي يرحب بتصديق برلمان أرمينيا على الانضمام إلى نظام روما الأساسي

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتصديق الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا (البرلمان الوطني) على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يُنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس الأرميني عليه.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن المحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دولية دائمة يتم إنشاؤها للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي برمته ومحاكمة مرتكبيها.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى نظام روما الأساسي إلى أن تفعل ذلك وإن كل انضمام إلى نظام روما الأساسي يجعل المجتمع الدولي أقرب إلى المشاركة العالمية ويعزز التصميم المشترك على إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة المساءلة، مضيفا أنه إلى جانب شركائنا الدوليين، سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل تعزيز التصديق على نظام روما الأساسي وتنفيذه ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية.

وكان البرلمان الأرميني أعلن - يوم أمس الثلاثاء - التصديق على اتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية رغم رفض واستياء أحزاب المعارضة، حيث صوت لصالح التصديق 60 وعارضه 22، قبل التوقيع عليه من رئيس الدولة، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من استكمال الإجراءات القانونية.