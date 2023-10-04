جامعة المنيا الأهلية تنظم لقاءً تعريفياً موسعاً لطلابها الجدد والقدامي

نظمت جامعة المنيا الأهلية اليوم الأربعاء لقاءً تعريفياً موسعاً لطلابها، برعاية وحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وذلك للالتقاء مع الطلاب القدامى، والجدد المقبولين هذا العام بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة وبرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال؛ استعداداً لبدء الدراسة بالجامعة الاهلية رسمياً بكامل طاقتها، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة الحكومية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالطلاب، مهنأهم بالعام الجامعي الجديد، ومتمنياً أن يكون عاماً دراسياً موفقاً، مؤكداً حرصه أن يكون أول لقاء بهم بالجامعة الأم الحكومية التي تعد من أعرق الجامعات المصرية ذات التصنيف الدولي المعتبر في كافة التصنيفات العالمية المرموقة. والتي تنتمي إليها الجامعة الأهلية ببنيتها التحتية والتكنولوجية وقاعاتها وبرامجها، وامتلاكها لأحدث المعامل التخصصية، وطرق التدريس، التي يقوم عليها صفوة من هيئة التدريس لإتاحة الفرصة لطلابها للتعليم بجامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقاءه مع الطلاب بأن الدولة لم تبخل بالدعم في إنجاز هذا الصرح الكبير والذي تم إنشاؤه في زمن قياسي، وتوفير 4 مليار جنيه من ميزانيتها لافتتاحه، معرباً عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب هذه الفكرة الرائدة، لتحقيق التطوير المنشود بالجامعات، وتقديم تعليم متميز يستهدف تحسين مستقبل الخريجين ويعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وطالب د. فرحات الطلاب بالاستمتاع بالحياة الجامعية وممارسة الأنشطة الطلابية والالتزام بالأخلاق والضوابط الجامعية، واختيار اتحاد طلابي يمثل الطلاب ويعبر عن مطالبهم ويضع خطط الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وهوايتهم.

ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة قام سيادته خلاله بالرد على كافة استفسارات الطلاب وتساؤلات أولياء الأمور الخاصة بالبرامج الدراسية ونظام الساعات المعتمدة، موجههم بعد الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة من صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل الدائم والتعامل مع أساتذتهم والمتابعة المستمرة لصفحات الجامعة الرسمية.

IMG-20231004-WA0022

IMG-20231004-WA0023

IMG-20231004-WA0019

IMG-20231004-WA0024

IMG-20231004-WA0020

IMG-20231004-WA0021

IMG-20231004-WA0018

IMG-20231004-WA0017

IMG-20231004-WA0015