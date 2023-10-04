الصحة العالمية تعلن نبأ صادم بشأن الوضع في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن 70% من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان لا تعمل.

وكان حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هربا من الحرب في السودان يواجهون "الجوع الطارئ" مع بقاء 90 في المئة من الأسر لأيام بدون وجبات، أثناء عبورهم للمناطق الحدودية.

وقالت ماري ماكجروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا في مؤتمر اليوم "نرى عائلات تنتقل من كارثة إلى أخرى أثناء فرارها من الخطر في السودان لتجد اليأس في جنوب السودان".

ومنذ اندلاع المعارك في السودان، قُتل حوالى 7500 شخص، وفق إحصاء لمنظمة أكلد غير الحكومية.

وفشلت اتفاقات الهدنة المتعددة في إنهاء العنف الذي دفع عشرات الآلاف إلى الفرار عبر حدود السودان وأثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية تجتاح المنطقة الأوسع.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن مواطني جنوب السودان الذين يشكّلون تقريبا جميع اللاجئين الذين يصلون إلى بلدهم "يعودون إلى دولة تواجه أصلا حاجات إنسانية غير مسبوقة".

وأضاف "الأشخاص الذين يصلون اليوم هم في ظروف أخطر من ظروف العائلات التي فرت في الأسابيع الأولى من الصراع".