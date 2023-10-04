إندونيسيا توقع 7 مذكرات تفاهم مع تنزانيا للتعاون في مجالات الدفاع والطاقة والتعدين

وقعت إندونيسيا وتنزانيا 7 مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق والتعدين والإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، فضلا عن الاتفاق على إدارة شركة حكومية إندونيسية لحقل الغاز التنزاني في خليج منازي.

جاء التوقيع على مذكرات التفاهم عقب مباحثات جمعت رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو – في أول زيارة له إلى دولة إفريقية - مع نظيرته التنزانية، سامية سولوهو، وركزت على التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي بوصفه أحد مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأبدى الرئيس الإندونيسي، رغبته في عقد اتفاق استثمار ثنائي بين البلدين لضمان حماية واستدامة الاستثمارات لكلا الطرفين، وكذلك إنشاء اتفاقية تجارة تفضيلية لزيادة تحسين إمكانيات التجارة الثنائية، والتي زادت بنسبة 20.7% خلال العام الماضي، مشيرا إلى التزام بلاده بالمشاركة في تطوير المنظومة الصحية في تنزانيا.

وقال رئيس إندونيسيا، إن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات في تنزانيا، بما في ذلك إدارة حقل الغاز في خليج منازي من قبل الشركة الإندونيسية المملوكة للدولة، ومعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى منتجات كيميائية وأسمدة، مشيرًا أن شركة الأدوية الإندونيسية ستصدر منتجاتها الأولى إلى تنزانيا كشكل من أشكال المساهمة في تلبية احتياجات المواد الدوائية.

وأعرب ويدودو، عن سعي إندونيسيا لتحقيق تعاون ملموس مع دول القارة الإفريقية، من خلال خطة على مدى الخمس سنوات المقبلة، لافتًا إلى المبادرات ذات الصلة والتي تتعلق بتنشيط مركز التدريب الزراعي والريفي للمزارعين في موروجورو بتنزانيا.

وأرجع هذا الاهتمام بالقارة الإفريقية، نظرا لأن "الجنوب العالمي يضم 85% من سكان العالم؛ مما يستلزم إيلاء الاهتمام لأصوات ومصالح تلك البلاد، بما في ذلك حقها في تحقيق قفزات تنموية".

يذكر أن تنزانيا افتتحت مؤخرًا سفارة في إندونيسيا كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.