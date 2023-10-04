دوري الأبطال.. مبابي يقود التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام نيوكاسل

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "سانت جيمس بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الذى يحل ضيفًا على نظيره نيو كاسل الإنجليزى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويسعى النادي الباريسي للظفر بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، خاصة وأن المباراة الأخيرة بالدورى الفرنسى وقعت بالتعادل السلبي، وكانت مخيبة للأمال أمام مضيفه كليرمون فيران، وبالتالي ستكون مواجهة اليوم فرصة لمصالحة جماهيره بعد عرضه الرائع الأسبوع الماضي أمام مارسيليا بأربعة اهداف دون رد.

وجاء التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان كالتالى:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ميلان شكرينيار، ماركينهوس.

خط الوسط: برادلي باركولا، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارت، أشرف حكيمي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، راندال كولو مواني، عثمان ديمبلي.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يقع نيوكاسيل فى المركز السادس بنقطة وحيده.