حازم عمر رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ

أسفرت انتخابات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب حازم عمر، برئاسة اللجنة.

كما فاز كل من النائبين عفت السادات وسما سليمان بمنصب الوكيلين، وفازت النائبة عايدة نصيف بمنصب أمين سر.

ودعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

