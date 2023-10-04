مسؤول روسي: سنواصل خفض صادرات النفط حتى نهاية العام

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط، البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري.

وقال نوفاك، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" إن الخفض الطوعي لصادرات الذهب الأسود دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر 2023 وسيمتد حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح المسؤول الروسي، أن قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته الشهر المقبل؛ للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى خفض طوعي أعلنت عنه روسيا في أبريل الماضي، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل.

يذكر أن دول مجموعة السبع الصناعية وأستراليا كانت قد اتفقت على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا في خطوة تهدف لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.. بينما أعلن ألكسندر نوفاك مؤخرا أن بلاده لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.

