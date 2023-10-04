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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع هاليبرتون

وزير البترول يعقد
وزير البترول يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع  هاليبرتون
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون.

وخلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة، وشدد على أهمية دور شركة هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة فى مجال البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون فى مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية فى هذا المجال .

 كما دعى الوزير جيف ميلر  للمشاركة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في ثوبه الجديد وحضور المناقشات الثرية حول موضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات ومشروعات الهيدروجين.

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البحث والاستكشاف البترول والثروة المعدنية العلاقات الاستراتيجية
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