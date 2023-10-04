ضبط طن سولار مدعم بمحطة تموين سيارات غير مرخصة بالشرقية

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة اليوم من شن حملة علي محطات الوقود والانشطه التجارية أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين.

وتم تحرير المحضر رقم ١٩٧٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول لمحطه تموين سيارات بطريق بلبيس -العاشر لممارسته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصه وتجميع مواد بتروليه مدعمه من قبل الدوله بقصد الإتجار بالسوق السوداء وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر سولار اي ما يعادل طن سولار.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٨١٩٩ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحيه ابو سمران - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وأيضًا المحضر رقم ٥٩٥٥ جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.

كما تم تحرير المحضر رقم ٥٩٥٨ جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب هايبر ببندر بلبيس لعدم حمله شهاده صحيه

ومن جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.