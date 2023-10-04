تفاصيل مساهمة حياة كريمة في بناء وتطوير المدارس بالمحافظات.. فيديو

قالت هبة جلال، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إنه تم العمل في ملف التعليم من خلال نقطتين أساسيتين، وهم الأبنية التعليمية من خلال إتاحة الخدمات التعليمية نظرًا لأن هناك قرى كانت محرومة نهائيًا من المدارس وكان الطلاب يضطرون للمشي لمسافات طويلة لدخول مدارس في القرى المجاورة.

وأضافت "هبة " في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أنه تم العمل على بناء الإنسان من خلال مؤسسة حياة كريمة عبر إطلاق المبادرات التي عملت على تنمية قدرات الطالب المعرفية والمهنية والوجدانية وتوعية الطالب بالعديد من المفاهيم الهامة مثل مفهوم التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعي للطالب.

وتابعت، أنه تم إنشاء 2430 مشروع على مستوى 20 محافظة، حيث وفرت هذه المشروعات وفرت حوالي 15 ألف فصل بناءً على احتياج كل محافظة وتم التركيز على التعليم الأساسي، موضحة أنه تم عمل صيانة لحوالي 25% من المدارس الموجودة في كل مركز.

وأردفت، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، أنه تم الاهتمام أيضًا بتطوير الأفنية المدرسية من أجل الأنشطة المختلفة ولتكون أيضًا عامل جذب للطلاب، موضحة أن مبادرة التعليم حياة تهدف لنشر التعليم الرقمي وتسعى لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتم تنفيذها على مرحلتين.