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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله جمعة يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للبنك الأهلي

عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
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شهدت التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مران اليوم الأربعاء، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء استعدادا للقاء البنك الأهلي.

 

وجاءت مشاركة عبدالله جمعة في التقسيمة الفنية بعدما كان يؤدي فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة للفريق بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له.

 

وشارك جمعة في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء بعد تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزيته.

 

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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