وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ"بيكر هيوز" العالمية سبل التعاون والتحول الطاقي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الشركة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية، ودعى الوزير شركة بيكر هيوز لمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2024) في ضوء العناية الكبرى التى يوليها إيجبس لموضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين.