ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ"بيكر هيوز" العالمية سبل التعاون والتحول الطاقي

وزير البترول يلتقى
وزير البترول يلتقى الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الشركة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية، ودعى الوزير شركة بيكر هيوز لمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2024) في ضوء العناية الكبرى التى يوليها إيجبس لموضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين.

ads
استرجاع غازات الشعلة البترول والغاز البترول والثروة المعدنية التحول الطاقي
ads