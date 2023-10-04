دعبس رئيسا لـ"تعليم الشيوخ" والبدري ومصطفى وكيلان

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز الدكتور محمد نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفوز كل من اللواء دكتور احمد علي البدري وكيلا اول والدكتورة رندا محمد مصطفي وكيلا ثانيا والدكتور ناحج محمد سيد امينا للسر.

وفي اول تصريح للدكتور نبيل دعبس بعد انتخابه رئيسا للجنة قال: ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملفي التعليم والتكنولوجيا في المقام الأول لان هذين الملفين المهمين بالفعل هم قاطرة الحياة والاقتصاد في العالم.

وأضاف دعبس ان ما تم في ملف التعليم يعتبر اعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالعالم اجمع ففي ظل تلك الظروف والتحديات وجدنا افتتاح العشرات من الجامعات الحكومية والأهلية وكذلك افتتاح الاف من المدارس لتخفيف الكثافات ولتحقيق تعليم متميز وتخريج مخرج يتواكب مع سوق العمل ويتواكب مع مستجدات العصر كما ان مصر تسير بخطي واضحة وثابتة وفي فقزات كبيرة جدا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعتبر هذا المجال من المجالات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي في ظل ارتفاع معدلات النمو في هذا القطاع وتحقيقة نسب عالية جدا.

واكد دعبس ان ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة كان مطلبا شعبيا واستجابة لرغبات المواطنيين ممن احتشدوا في الشوارع والميادين لمطالبة سيادتة بتكملة المشوار ولجني ما تحقق من ثمار ولتكملة كافة المشروعات القومية ولذلك وجب التوعية لكل مصري ومصرية بما تحقق من إنجازات ونشر تلك الثقافة خاصة في ظل ما يحاول البعض بثه من شائعات والعمل علي تعكير الصفو العام ولكن الرد عليهم سيكون قاسيا جدا من خلال الشعب نفسه لان الشعب المصري ذكي جدا ويعرف جيدا التفرقة بين الغث والثمين والشعب منتظر يوم الانتخابات بفارغ الصبر ليرد الجميل للقائد والزعيم وسيكون يوم الانتخابات الرئاسية يوم عرس ومن هذا المنطلق ادعوا جميع المصريين للنزول وبقوة في هذا الاستحقاق الدستوري والوطني واعتقد ان نزول المواطن اصبح فرض عين علي الجميع.