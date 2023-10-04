ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الليلة.. حفل كامل العدد للموسيقار عمر خيرت بالأوبرا

عمر خيرت
عمر خيرت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لاحياء حفل موسيقي كامل العدد مساء اليوم الاربعاء، بدار الاوبرا المصرية، وذلك برفقة الأوركسترا الموسيقية الخاصة به بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي،  على خشبة المسرح الكبير.

ومن المنتظر أن يقدم خيرت خلال حفله عددًا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التى يعشقها الجمهور منها: إعدام ميت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، البخيل وأنا". وغيرها 

وكان الموسيقار عمر خيرت قد أحيا قبل أسابيع قليلة حفلًا موسيقيًا بمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في دورته الـ 31 بعد فعاليات ماراثونية أقيمت على مسرح المحكى، واستمرت طوال 14 يومًا.

ads
الفنان عمر خيرت دار الاوبرا
ads