الليلة.. حفل كامل العدد للموسيقار عمر خيرت بالأوبرا

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لاحياء حفل موسيقي كامل العدد مساء اليوم الاربعاء، بدار الاوبرا المصرية، وذلك برفقة الأوركسترا الموسيقية الخاصة به بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، على خشبة المسرح الكبير.

ومن المنتظر أن يقدم خيرت خلال حفله عددًا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التى يعشقها الجمهور منها: إعدام ميت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، البخيل وأنا". وغيرها

وكان الموسيقار عمر خيرت قد أحيا قبل أسابيع قليلة حفلًا موسيقيًا بمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في دورته الـ 31 بعد فعاليات ماراثونية أقيمت على مسرح المحكى، واستمرت طوال 14 يومًا.