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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

نائب محافظ أسوان تستمع لمطالب 21 مواطنا ومواطنة في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

اللقاء الجماهيرى
اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لمحافظ أسوان
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شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التى أرتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية لاحتياجاتهم، وتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف حيث كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالاستماع لمطالب 21 مواطنا ومواطنة، بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية .

وخلال اللقاء وضمن سلسلة الجهود المقدمة لجبر خواطر البسطاء والأولى بالرعاية وجهت نائب المحافظ بقيام مسئولى التضامن الاجتماعى بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعى لعدد 11 حالة وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة، بالإضافة إلى التنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لإعانتهم على سد احتياجاتهم المعيشية، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج، مكلفة مسئولى القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 4 من الحالات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم العملية، مع تعويض بعض الحالات لمساكن بسبب تضررهم أثناء سيول الأمطار، ومنزل آخر تعرض لحريق كامل وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير حياه كريمة لهم ولأبنائهم .

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IMG-20231004-WA0015
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اللقاء الجماهيرى الأسبوعي مطالب 21 مواطن ومواطنه أخبار محافظة أسوان
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