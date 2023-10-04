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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ.. الجبلي رئيسًا لـ"الزراعة"

الشيوخ
الشيوخ
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أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز المهندس عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة الزراعة والري، لدور الانعقاد الرابع.

كما فاز كل من النائب جمال أبوالفتوح وكيلا أول والنائب محمد السباعي وكيلا ثانيا وعمرو أبو السعود أمينا للسر.

ودعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان. 

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للجنة الزراعة والري المهندس عبدالسلام الجبلي المستشار بهاء ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ دور الانعقاد الرابع
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