بالفيديو.. التنمية الحضارية: حي الأسمرات يصدر منتجاته لـ4 دول في العالم

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إن حي الأسمرات أصبح مجتمعا منتجا ويصدر منتجاته إلى 4 دول مثل السعودية وأمريكا وإسبانيا، وكل ذلك تم وفق خطة مدروسة في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف "حنفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق الخريطة القومية لتحديد المناطق العشوائية في البداية وتم تحديد كل منطقة بعدد الوحدات التقريبي، وهذا الأمر كان مهما للغاية للوقوف على خطورة كل منطقة من أجل إعداد استراتيجية التدخل.

وتابع، أن هناك مناطق لا يمكن العودة إليها مرة أخرى مثل تلك المعرضة لانهيارات جبلية لأنها مناطق خطرة جيولوجيا، كما أنه كان هناك مناطق تقع في مخرات السيول مثل منطقة زرايب 15 مايو، والتي تم عمل مجتمع عمراني جديد لها باسم زهور 15 مايو.

وأكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية: "الأسلوب كله تغير في العموم، وأجرينا دراسات كثيرة جدا عن سبب عدم نجاح تطوير المناطق غير الآمنة في الماضي".