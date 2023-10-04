الإحصاء: 485.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي العام والازهري

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم ، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، ان هناك

485.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 419.3 ألف معلم بالتعليم العام، 66.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 15.1 مليون تلميذ (منهم 13.7 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.4 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

واشار الجهاز ان متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (33) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (43) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم الأزهري.

كما يوجد 275.2 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 238.4 ألف معلم بالتعليم العام، 36.9 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 6.5 مليون تلميذ (منهم 6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 505.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

ولفت الي ان متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (25) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (34) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (14) تلميذ بالتعليم الأزهري.

كما يوجد 128.9 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 96.2 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 32.7 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.5 مليون تلميذ (منهم 2.1 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 402.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (31) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (12) تلميذ بالتعليم الأزهري.

ونوه الجهاز إلى أن هناك 128.4 ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.3 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم.

اما والتربية الخاصة فهناك 7.7 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 141.5 ألف تلميذ خلال عام 2022/2023.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (70) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (3) تلاميذ لكل معلم.

كما يوجد 9.5 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 46.4 ألف تلميذ.

ومتوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (5) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الفيوم العدد الأكبر حيث بلغ (6) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم.

واوضح الجهاز ان التعليم المجتمعي او مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يُوفَر لكل الاطفال (6-14) سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات في المناطق النائية.

