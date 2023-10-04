بالفيديو.. خبير أمن المعلومات يكشف سر انتشار العلامة الزرقاء عبر فيسبوك وانستجرام

كشف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، تفاصيل انتشار الحسابات الشخصية الموثقة بالعلامة الزرقاء عبر فيسبوك وإنستجرام رغم عدم تحقيقها شروط شركة ميتا.

وقال "السخاوي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" والمذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، تحاول تعويض الأموال التي خسرتها خلال الفترة الأخيرة من خلال مشروعات، مثل «ميتافيرس» وأيضا السير على مسار «إكس» تويتر سابقا في إمكانية توثيق الحسابات الشخصية نظير اشتراك شهري.

وتابع، أن توثيق الحسابات يدر عائدا ماديا على شركة ميتا دون أن تخسر شيئا فقط وضع علامة زرقاء مقابل حوالي 310 جنيهات في مصر على سبيل المثال.

وأكد خبير أمن المعلومات، أن توثيق الحسابات أصبح سهلا وممكنا أمام أي شخص، محذرا في الوقت ذاته أن يفتح المجال أمام توثيق الحسابات يمكن أن يؤدي لحدوث عمليات انتحال على غرار ما حدث ما الفنانة عبلة كامل رغم أنها لا تملك أي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.