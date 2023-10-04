"أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة القناة تنظم ندوتين احتفالا بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصار أكتوبر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القناة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، ندوتين احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وجاءت الندوة الأولى وهي بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور وفد رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف" مجمع البحوث الإسلامية"، ضم الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أشرف السعيد رئيس لجنة الفتوى، والشيخ هاني عبدالعليم مدير التوجيه والوعظ بمنطقة وعظ الإسماعيلية .

وخلال كلمته - أكد الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع أن ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ميلادًا للنصر على النفس والهوى والعادات والشهوات والجاهلية والظلم، كما أن الكتب التي ألفت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مصنفة إلى كتب السيرة والشمائل والخصائص والدلائل؛ بحيث لا يمكننا أن نختصر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدة قصيرة، كذلك فإن القرآن الكريم أثبت للنبي -صلى الله عليه وسلم- من الصفات والشمائل ما لم يثبت لباقي البشر، وجمع له من الأوصاف العظيمة ما لم يجمع لغيره، مصداقا لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا}، موضحا أن الأمة الإسلامية لابد أن تكون مؤدبة ومهذبة في تعاملاتها وألفاظها.

وأوضح الأمين المساعد أن القرآن الكريم وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخلق العظيم؛ للدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه جمع فيه من الكمالات ما تفرق في غيره، مؤكدًا على حاجة المجتمع الإنساني إلى ما أعلنه الله تبارك وتعالى في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود الأعظم من رسالة السماء هو الرحمة، حيث تكررت مفردات الرحمة في الإسلام، داعية إلى أن يتحلى الجميع بخلق الرحمة التي امتدت لتشمل جميع المخلوقات.

أما الندوة الثانية والتي جاءت احتفالاً بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، فقد استضافت خلالها الربان وسام حافظ رئيس قسم العمليات والاستطلاع بفرع العمليات الخاصة بالمخابرات الحربية أثناء حرب اكتوبر المجيدة.

وقد ألقى "وسام حافظ" الضوء على الدور الذى قامت به المجموعة ٣٩ خلال حرب أكتوبر، من مهاجمة ميناء الطور ومهاجمة منطقة بترول بلاعيم، وتفجير مستودعات الوقود بها، ثم دور المجموعة في التعامل مع قوات العدو في الثغرة.

وكشف القبطان وسام عن كيفية إفشال خطة إسرائيل لمحاصرة الجيش الثاني والاستيلاء على الإسماعيلية، من خلال عملية جريئة بإغراق دبابات العدو التي كانت متجمعة عند منطقة أبو عطوة، ونسف هويس سرابيوم.

وشارك بالندوة التي عقدت في مسرح رعاية الشباب 300 طالب وطالبة.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كان قد استقبل وفد مجمع البحوث الإسلامية، والربان وسام حافظ بمكتبه قبل بداية اللقاء، مثمناً دور الأزهر في رفع وعي شباب الجامعات وتصحيح المسار نحو الفكر المعتدل.

كما أعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن انطلاق سلسلة من الندوات احتفالاً بالذكرى ال50 لحرب أكتوبر المجيدة.