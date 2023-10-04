شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للبنك الأهلي

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في الدوري.

وكان "شيكابالا" خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران أمس، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

وشهد مران اليوم مشاركة "شيكابالا" في كافة الفقرات البدنية والفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.