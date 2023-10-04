المفوضية الأوروبية تعتمد توصية جديدة بشأن تقييمات المخاطر في أربعة مجالات تكنولوجية هامة

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء توصية جديدة بشأن مجالات التكنولوجيا الحيوية للأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بهدف إجراء مزيد من تقييم المخاطر داخل الدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن التوصية الجديدة تتعلق بتقييم واحد من أربعة أنواع من المخاطر في هذا النهج الشامل، وهي مخاطر التكنولوجيا وتسربها. وسيكون تقييم المخاطر موضوعيًا بطبيعته، ولا يمكن توقع نتائجه أو أي إجراءات متابعة في هذه المرحلة. وفي التوصية، قدمت المفوضية قائمة بعشرة مجالات تكنولوجية حاسمة. وقد تم اختيار هذه المجالات التكنولوجية بناءً على معايير محددة.

وأضاف البيان أنه من بين مجالات التكنولوجيا العشرة الحاسمة، تحدد التوصيات أربعة مجالات تكنولوجية من المرجح أن تمثل المخاطر الأكثر حساسية وإلحاحًا المتعلقة بأمن التكنولوجيا وتسربها وهي تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة وتشمل الإلكترونيات الدقيقة والضوئيات والرقائق عالية التردد ومعدات تصنيع أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتشمل الحوسبة عالية الأداء والحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية وتحليلات البيانات ورؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة والتعرف على الكائنات ومجال التقنيات الكمومية مثل الحوسبة الكمومية والتشفير الكمي والاتصالات الكمومية والاستشعار الكمي والرادار وقطاع التقنيات الحيوية والتي تشمل تقنيات التعديل الوراثي وتقنيات الجينوم الجديدة ومحرك الجينات والبيولوجيا التركيبية.

وأوصت المفوضية الدول الأعضاء، بالتعاون معها، بإجراء تقييمات جماعية للمخاطر في هذه المجالات الأربعة بحلول نهاية هذا العام. وتتضمن التوصية بعض المبادئ التوجيهية لتنظيم تقييمات المخاطر الجماعية، بما في ذلك التشاور مع القطاع الخاص وحماية السرية.

