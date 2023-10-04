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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير البترول يجري مباحثات مع شل حول أنشطتها فى مصر

وزير البترول يجري
وزير البترول يجري مباحثات مع شل
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أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثؤوة المعدنية لقاء مع  سيدرك كريمرز- نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعى المسال بشركة شل بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر.

 تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

 وأكد سيدرك كريمرز، اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك لا سيما فى إطار دعم مصر لاستجلاب كميات إضافية من غازات منطقة الشرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، كون الشركة أحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط من جانب وكونها أيضاً مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط.

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