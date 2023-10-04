ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. أوسوريو يخصص فكرة "للركض" استعدادا للبنك الأهلي

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة في الجزء الثاني من المران للتدريب على الركض لزيادة معدل السرعات للاعبين.

وقام لاعبو الفريق بالمرور من بعض الحواجز الحديدية، و الركض داخل الملعب للوصول لنقطة محددة، وتم تقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لتنفيذ هذه الفقرة التي تهدف لزيادة المعدلات البدنية والركض داخل الملعب بالشكل المطلوب.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ads
الزمالك نادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو
ads