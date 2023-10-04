ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو..هشام الحلبي: الطيران المصري تفوق على الإسرائيلي في حرب أكتوبر رغم فارق الإمكانيات

اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الجانب الإسرائيلي لديه قوات جوية قوية يعتمد عليها بشكل كبير ويحدثها باستمرار، وكان لديها طائرات الجيش الثالث أحدث أنواع الطائرات في عام 1973، حيث إن هذا النوع من الطائرات به رادار متقدم وصواريخ رادارية وصواريخ حرارية.

وأضاف "الحلبي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن الصواريخ الحرارية تتبع العادم والصواريخ الرادارية تعتمد على وجود رادار في الطائرة من أجل استهداف طائرة العدو بأسلوب معين. 

وتابع أن الجانب الإسرائيلي اعتقد أن له الذراع الطولى وضرب أهدافا مدنية داخل مصر أثناء حرب الاستنزاف مثل مدرسة بحر البقر ومصانع أبو زعبل وأهداف في المعادي، وكان هذا الأمر مشكلة فقد كان لدينا طائرات الجيلين الأول والثاني، ولم يكن أحد يرضى أن يبيع السلاح لنا بعدما خسرنا في حرب 1967، بالتالي فقد تفوق الطيران المصري على الإسرائيلي رغم الفارق الجبار في الإمكانيات، وكانت محدودية الإمكانيات حافزا للإبداع وليست معوقا أمام النجاح".

ads
الدكتور طيار هشام الحلبي الطائرات حرب 1967 الطيران المصري
ads