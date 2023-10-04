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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المستشار محمد حسام رئيسا لتشريعية الشيوخ

الشيوخ
الشيوخ
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أسفرت انتخابات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن فوز المستشار محمد حسام، بمنصب رئيس اللجنة.

كما فاز كل من المستشار عصام هلال عفيفي والدكتور محمد شوقي بمنصب الوكيلين، والنائب فرج فتحي فرج، بمنصب أمين السر.

وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وتشهد الجلسة دعوة الأعضاء، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس، دعوة النواب الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.

ويعاود المجلس الانعقاد في جلسة ثانية اليوم، لعرض الاعتراضات، وإعلان التشكيل الكامل للجان النوعية، ومن ثم دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب "الرئيس _ الوكيلين _ أمين السر".

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط الانضمام لعضوية اللجان، حيث تنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
 

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انتخابات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المستشار محمد حسام رئيس اللجنة
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