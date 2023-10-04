بالفيديو.. المرور: سيولة مرورية بشارع رمسيس وكوبري الجلاء حتى طريق العروبة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات نسبية.

وأضافت "دينا" أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية ستبدأ تختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار، وكذلك الأمر عند كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية الحمراء والمتجه إلى الفنجري، وأعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات.

ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وهناك كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.