بالصور.. نجوم الإسكندرية السينمائي في رحلة بحرية

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رحلة بحرية للنجوم المشاركين بالدورة ال ٣٩ للمهرجان، حيث شارك بها كلاً من النجمة الدورة إلهام شاهين والنجم محمود حميدة والنجمة نيرمين الفقي والنجمة سلوي محمد علي ،والنجمة نهلة سلامة، والمخرج اليوناني المصري كوستاس فيرس، الي جانب عدد من السينمائيين المصريين ومن ضمنهم مدير التصوير د. سمير فرج ، والمخرج هاني لاشين، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

وأعرب النجوم عن سعادتهم بتكريمهم ومشاركتهم بالدورة ال ٣٩ من عمر المهرجان الذي يعد واحداً من اهم وأقدم واعرق المهرجانات السينمائية.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

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