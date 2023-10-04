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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

الأنبا إبراهيم اسحق
الأنبا إبراهيم اسحق
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هنأ  الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وجاءت نص برقية التهنئة كالآتي: 

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها، وتعضيدها، ودعمها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".

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