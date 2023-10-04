الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال اليومين القادمين

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خريفي، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكنه جو مميز، وحول المعدلات الطبيعية له في مثل هذا الوقت من العام ويمكن الاستمتاع بالطقس خلال أيام الأجازة الاسبوعية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض المناطق وستكون مستمرة حتى يوم الجمعة المقبلة، ولكن بعد ذلك لن يكون هناك أمطار متوقعة الفترة الحالية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وتزيد بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، ومع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار وتختلف كمياتها من محافظة لأخرى، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية "كلما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت كميات الأمطار أقل وستكون خفيفة في بعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من القناة، ومجمل الأمطار لن تكون مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية".