جامعة المنوفية تحرز مراكز متقدمة في المهرجان الثالث للأسر الطلابية بكفر الشيخ

شاركت إدارة الأسر و الاتحادات الطلابية، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، وتحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، في المهرجان الثالث للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ الذي نظمته جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان" شباب الجمهورية الجديدة" تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعايه الطلاب.

ويعقد المهرجان للعام الثالث على التوالي بهدف تنميه روح التنافس بين طلاب الأسر بالجامعات المصرية، وقد بلغ عدد الجامعات المشاركة هذا العام، 20 جامعة من الجامعات المصرية، وشمل المهرجان ألعاب “ كرة القدم وتنس الطاولة والسلة والكارتيه والدارتس".

وأكد الدكتور أحمد القاصد أهمية الأنشطة الطلابية، وحرص الجامعة علي المشاركة في المسابقات التي تنظمها الجامعات، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة للطلاب وتوفير مدربين على مستوى جيد لتدريب الطلاب على الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلا عن إعداد العديد من مسابقات الأنشطة الثقافية والإجتماعية للطلاب بالكليات .

هذا وقد أحرزت الجامعة مراكز متقدمة في مسابقات المهرجان حيث حصلت الجامعه علي المركز الأول في لعبة كرة القدم والمركز الثالث في لعبة الدارتس وقد اشرف على وفد الجامعة امل الصاوى مدير إدارة الأسر والاتحادات والكابتن وصال القط وعبد الله فكري والسيدة بدير.