"غرفة القليوبية التجارية": تفعيل آليات السوق ستخفض الأسعار تلقائيا

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزير التموين اجتماع في غاية الأهمية لرفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار خلال الفترة.

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم أن الأسعار تنخفض في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفره كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار الفيومي إلى انه في حاله تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، لافتا الى أنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر اعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل.

واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ان التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي ان يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من تركد بضاعته.

واشار الفيومي الى ان الاسعار بعض السلع بدات في الانخفاض التدريجي في الأسواق متوقعا ان تصل الى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت اسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن ومن المتوقع ان يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، بشرى بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزارء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهعات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس اوزراء، أنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.