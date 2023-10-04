عرفت إنها اتخطبت.. استمرار حبس متهم بقتل طليقته في العمرانية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس شخص متهم بقتل طليقته في العمرانية.

وباشرت جهات التحقيق لنيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل طليقته في العمرانية غرب محافظة الجيزة.

اعترفات المتهم

وأمام جهات التحقيق.. اعترف المتهم بقتل طليقته "س- ٣٥ عامًا" وقال إنه انفصل عن الضحية منذ فترة، وأنجب منها "ولد وفتاة" وفي الآونة الاخيرة علم بخطبتها، وسيطر الشيطان على عقله وأفكاره وهداه للانتقام منها.

فاستشاط غضبا بمجرد سماعه بخبر تقدم عريس لها من أجل أن يخطبها، فأعد خطة شيطانية للانتقام منها.

يوم الجريمة

وفي يوم الواقعة توجه إلى محل عملها وانتظر خروجها من العمل، وهرول إليها، وسدد لها طعنات في البطن والرقبة مما أسفر عن مقتلها في الحال.

ضبط المتهم

ونجحت الاجهزة الامنية في ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، كما جدد قاضي المعارضات حبسه، وصرحت بدفن جثمان المتوفاة، عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الصفة التشريحية.

بلاغ لقسم العمرانية

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة العمرانية، من غرفة النجدة بمقتل سيدة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة وبها عدة طعنات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليق المجني عليها، إذ انتظر خروجها من المصنع محل عملها وتشاجر معها، واستل سكين من بين طيات ملابسه وسدد طعنات قاتله للمجني عليها.

تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.