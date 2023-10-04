بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل إدراج الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية

قال الدكتور حسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن إدراج جامعات مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2024، لم يأتي من فراغ بل بمجهودات كبيرة ودعم من القيادة السياسية، لافتا إلى أن جامعة سوهاج هي رقم 28 في تصنيف أفضل الجامعات المصرية ورقمها من 1200 : 1500 على العالم.

وأضاف في مداخلة عبر فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أن هناك بنية تحتية قوية لدى جامعة سوهاج تؤهلها لإحراز مراكز متقدمة على التصنيفات الدولية ولديها علماء ضمن 2% الأفضل على العالم، حسب تصنيفات ستانفورد بين علوم واداب وطب بالإضافة إلى نشر علمي واسع في جميع المجالات، وتعليم على أحدث مستوى حاليا.

كما لفت رئيس جامعة سوهاج، إلى أن البحث العلمي في جامعة سوهاج على أعلى مستوى ويتم النشر العلمي على مستوى المجلات العلمية في العالم ويتم عمل مكافأة سنوية لهؤلاء العلماء وهي حافز إضافي للعلماء والذين يهتمون بالأساس برفع مستواهم العلمي.