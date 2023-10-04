اليوم.. القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر عدة قرارات جمهورية أبرزها:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 لكل العاملين بأجهزة الدولة وقطاع الأعمال.

- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.