مائل للحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن لقناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة الى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وشمال البعيد ومحافظ الوادى الجديد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخمس ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى 26، وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى 26 درجة.