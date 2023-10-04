مستشفى العاشر الجامعي يستقبل 15 مصابا في حادث بالشرقية

استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، اليوم، 15 عاملا بإحدى الشركات مصابين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق "العاشر- بلبيس" قبل كوبرى سيراميكا.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي اخطارا من فرقة العاشر من رمضان يفيد بوقوع حادث بطريق "العاشر - بلبيس" قبل كوبرى سيراميكا نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين انقلاب أتوبيس 26 راكبا تابع لشركة مواسير مما أسفر عن إصابة 15 عاملا بإصابات متفرقة تم نقل الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعى.

وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة.