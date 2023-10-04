إذاعة مدرسية وورش فنية احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بجنوب سيناء

شهدت مراسم طابور الصباح بمدارس جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مجموعة متنوعة من الفقرات الإذاعية عن نصر أكتوبر؛ احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي إطار التعاون المثمر بين الوزارة والقوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

كما جرى تخصيص الحصة الأولى عن ذكرى انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة بجميع المدارس بمراحلها المختلفة، فضلًا عن تنفيذ عدة ورش فنية عن نصر أكتوبر.

أكدت كلمة الصباح والحصة الأولى، أن عظمة مصر فى نصرها 1973 فى توحد شعبها يد واحدة ضد العدو أينما كان والشعب المصرى يقف يد واحدة خلف جيشه المصرى عاشت مصر بجيشها وسواعد أبنائها واجتهادهم بالعمل والكفاح يتحقق النجاح.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد قرر تخصيص الحصة الأولى اليوم، للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، بهدف بث روح الوطنية والانتماء للوطن.

وأكد المحافظ، أن شباب مصر هم قادة المستقبل، وهم من يصنعون تاريخ مصر المقبل، لذا يجب على الجميع التكاتف لتنمية وعي هؤلاء الشباب بقيمة الوطن، وغرس روح الولاء والانتماء إليه.

وأوضح أن التضحيات التي قامت بها القوات المسلحة المصرية من أجل تحرير أرض الفيروز سطرت بحروف من نور في تاريخ مصر، والبطولات التي قام بها الجيش المصري في 6 أكتوبر أصبحت تدرس في دول العالم، الجيش الذي عبر المانع الحصين في 6 ساعات فقط وهم صائمين جعل العالم يتعجب من طبيعة وقدرة الجيش المصري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع الطلاب، وشباب المحافظة، على هامش الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تزينت الساحات بالأعلام، وقام محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بساحة المحافظة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني وطلاب وشباب المحافظة.

1

386650604_7064853430225288_347743095141160542_n

386647643_7064851380225493_2003474620727029505_n

386647190_7064850463558918_8254026763041297421_n

386641624_7064849870225644_1179658959963389434_n

386631924_7064850176892280_7418297258913474526_n

386613139_7064853286891969_5722220219050042089_n

386612821_7064851280225503_5055263377498770494_n

386077349_23886620037648598_1855980091688307110_n

386070745_23886619244315344_8676142206989267222_n

385776865_748432510628993_2371001499557512311_n