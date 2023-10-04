تعرف على غيابات الأهلي أمام إنبي بكأس مصر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلي مع إنبى على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الليلة أمام انبى 11 لاعبا هم: "رضا سليم ورامى ربيعة وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى وصلاح محسن وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ومعتز محمد ومحمد زعلوك".

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع :علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، مجدي أفشه، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، كريستو، بيرسي تاو، محمود كهربا، أنتوني موديست.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي عقبة فريق سان جورج الإثيوبي بدور الـ32 من المسابقة القارية بعد الفوز عليه بنتيجة 7-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وانبي أمام الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.