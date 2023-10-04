أمريكا تُثمن استجابة كينيا لنشر دعم أمني متعدد الجنسيات في هايتي

ثمن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الأربعاء/ استجابة نظيره الكيني ويليام روتو لدعوة هايتي للعمل كدولة رائدة لاستقبال مهمة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن الرئيسين رحبا بتصويت مجلس الأمن الدولي الذي سمح بتشكيل قوة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة هايتي في التصدي لعنف العصابات وتقديم الإغاثة لشعبها الذي عانى لفترة طويلة جدًا.

كما هنأ الرئيس الأمريكي، بحسب البيان، نظيره الكيني على استضافته قمة المناخ الإفريقية التي اختتمت مؤخرًا.

وأعرب عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكينيا، التي تأسست على السعي لإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية.

وناقشا معًا الفرص الإضافية لتعزيز الأمن الإقليمي والازدهار المتبادل من خلال تحفيز الاستثمارات الجديدة وفرص العمل والنمو المستدام.

