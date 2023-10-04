استمرار حبس المتهمة بتعذيب طفل حتى الموت بالمنيرة الغربية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس كوافيرة متهمة بتعذيب طفل حتى الموت 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل يحمل جنسية إحدى الدول العربية به آثار ضرب جثة هامدة ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كوافيرة تحمل نفس جنسية المجني عليه .

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة واعتدائها علي الطفل ضربا بسلك الشاحن بقصد تربيته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.