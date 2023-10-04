الجارديان: إقليم كاراباخ بات شبه خال من سكانه الأرمن بعد سيطرة أذربيجان عليه

ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إقليم ناجورنو كاراباخ، الذي كان محل نزاع بين أرمينيا وأذربيجان لعدة عقود، بات شبه خال من سكانه الأرمن في أعقاب بسط أذربيجان كامل نفوذها عليه منذ ما يزيد على أسبوعين.

وأشارت كاتبة المقال جيديدا أوتي إلى أن عشرات الآلاف من السكان الأرمن في الإقليم نزحوا إلى أرمينيا في أعقاب عملية عسكرية خاطفة لم تستمر سوى 24 ساعة قامت بها القوات الأذرية في 19 سبتمبر الماضي وتمكنت خلالها من بسط كامل نفوذها علي الإقليم.

وأوضح المقال أن السلطات في كاراباخ كانت قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الإقليم سوف يختفي تماما من الخريطة قبل بداية عام 2024 بعد نزوح كل سكانه من الأرمن، مضيفا أن الإقليم كان قد أعلن انفصاله عن أذربيجان في أوائل التسعينات من القرن الماضي في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وسلط المقال الضوء على شهادة إحدى سكان الإقليم وتدعى "موريل كلارك" وهي بريطانية من أصل أرمني والتي قالت إن الآلاف من سكان الإقليم توجهوا إلى الحدود الأرمينية، موضحة أنها فضلت البقاء في الإقليم كمتطوعة في أنشطة منظمة الصليب الأحمر.

وأوضحت كلارك، كما يشير المقال، أن العديد من سكان الإقليم يصطفون أمام مكتب التسجيل التابع للصليب الأحمر من أجل مغادرة الإقليم، مشيرة إلى أن الهيئة الدولية توفر لهم كافة أشكال الدعم الذي يفي باحتياجاتهم الأساسية.

ولفتت كلارك إلى أن هؤلاء النازحين توجهوا إلى أرمينيا لأنهم يعتقدون أنها تمثل الملاذ الآمن الوحيد والأخير لهم بعد أن باتت الحياة في كاراباخ مستحيلة في أعقاب سيطرة الجانب الأذري عليه، موضحة أن السكان الأرمن في الإقليم تنتابهم المخاوف من "أعمال انتقامية من جانب السكان الأذريين" كما أنهم يعتقدون أنهم أشخاص غير مرغوب في وجودهم في الإقليم.

واختتمت الكاتبة مقالها قائلة إن النازحين من كاراباخ يتوجهون إلى أرمينيا طلبا لحياة جديدة تتمثل في فرص عمل والحصول على مسكن مناسب على الرغم من أن تلك الغاية أصبحت صعبة المنال في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

