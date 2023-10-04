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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء تايلاند يتعهد باتخاذ إجراءات احترازية عقب حادث إطلاق نار بمركز تجاري

رئيس الوزراء التايلاندي
رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين
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تعهد رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات احترازية؛ لعدم تكرار واقعة إطلاق النار التي حدثت بمركز تجاري في العاصمة (بانكوك) وأدت إلى مقتل شخصين.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن رئيس الوزراء التايلاندي وقف "دقيقة صمت" في المركز التجاري "سيام باراجون" حدادا على أرواح الضحيتين، وذلك قبل أن يقدم تعازي الحكومة لأسرتي الضحيتين إحداهما صينية والأخرى من ميانمار.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي: "أنا واثق من أن مسئولي سيام باراجون والمسئولين الحكوميين بذلوا قصارى جهدهم لتقليل حجم الخسائر والأضرار".
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 14 عاما على بعد أمتار قليلة من مركز "سيام باراجون".. ويقول المحققون إن الصبي يعاني من مرض عقلي ولم يتناول علاجه اللازم.. وأفاد بأنه سمع أصواتا تأمره بإطلاق النار على الأشخاص.
 

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رئيس وزراء تايلاند إطلاق النار
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