الأركان الأوكرانية: القوات الجوية تشن 20 ضربة على أهداف روسية خلال 24 ساعة

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، وقوع 43 اشتباكا قتاليا على الجبهة مع القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث شنت القوات الجوية 20 ضربة على أهداف روسية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، وتنفذ العملية الهجومية في اتجاه ميليتوبول والأعمال الهجومية في اتجاه باخموت، وتحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا تدريجيا وتكتسب موطئ قدم داخلها".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 5 ضربات صاروخية و108 غارات جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة 55 مرة على مواقع وأهداف مدنية أوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، هاجمت روسيا الأراضي الأوكرانية بصاروخ "إسكندر-K" و31 ذخيرة من طراز "شاهد-136/131".. واعترضت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخ إسكندر و29 طائرة بدون طيار من طراز شاهد.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية، بأن قواتها نجحت في تدمير مجموعة من المركبات المدرعة تابعة للقوات الروسية بالقرب من منطقة أوروزاين في دونيتسك.

وأضافت الوزارة "في معركة جرت بالقرب من أوروزاين، قام جنود اللواء الأمني 710 التابع لخدمة النقل الخاصة الحكومية، إلى جانب جنود اللواء الرئاسي المنفصل ووحدات أخرى من قوات الدفاع، بتدمير مجموعة مركبات مدرعة من الروس".

وأوضح البيان، أن قرية أوروزاين تقع في منطقة فولنوفاخا إي في أحد الاتجاهين الرئيسيين حيث يقاتل المدافعون الأوكرانيون من أجل تحرير جنوب البلاد، كما دمرت القوات الأوكرانية 9 قطع من المعدات الروسية، ولقى أكثر من 50 من جنود المشاة الروس مصرعهم.

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، بأن القوات الروسية هاجمت ميروفي في دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "الليلة الماضية قصف الروس مجتمع ميروفي في منطقة نيكوبول بالمدفعية حيث ضربت عشرات المقذوفات الروسية قرية محلية".

وعقب الهجوم، تضررت منازل سكنية وخطوط نقل طاقة بشكل خطير، دون تسجيل إصابات بشرية.

من ناحيته، أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية هاجمت المنطقة 100 مرة حيث أطلقت 699 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين.

وقال بروكودين إن الجيش الروسي استخدم قذائف الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار والدبابات والطائرات ومركبات المشاة القتالية BMP-2 وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة جراد، وتم إطلاق 39 قذيفة روسية على مدينة خيرسون.

وأضاف أن الهجمات الروسية استهدفت المناطق السكنية في جميع أنحاء خيرسون، وتعرض مبنى إداري ومؤسسة تعليمية وكنيسة ومؤسسة زراعية للقصف في منطقة بيريسلاف، بالإضافة إلى مصنع في خيرسون.

وعلى صعيد متصل، أشارت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، إلى أن الجيش الروسي ينشر حاليًا حاملتي صواريخ في مهمات قتالية في بحر آزوف.

وذكرت القوات البحرية - في بيان صحفي - أنه اعتبارًا من الساعة 07:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لصباح اليوم كانت حاملتا الصواريخ الروسيتان في مهمة قتالية في بحر آزوف.. مضيفة أن هناك سفينتين روسيتين في بحر آزوف، وكلاهما حاملات صواريخ من طراز كاليبر، مع ما يصل إلى 8 صواريخ، أما في البحر الأسود، لا تزال 4 سفن حربية روسية في مهمة قتالية، ولم يتم رصد أي حاملة صواريخ بينها.

وتابعت البحرية الأوكرانية، في بيانها، أن هناك سفينة روسية حربية واحدة في البحر المتوسط.

كانت روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

