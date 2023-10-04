"يصافحها الحنين" ديوان جديد لأشرف قاسم

أصدرت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة ديوان الشاعر المصري أشرف قاسم الجديد تحت عنوان "يصافحها الحنين" وهو الديوان الخامس عشر في تجربته الشعرية.

الشاعر صدر له عدة مجموعات منها "قراءة في كتاب النأي، سهد المصابيح، بئر معطلة، طعم الحكايا القديمة، كأس من الفرح المخملي، من أغاني الفتى القروي، أنين الصفصاف ، نام الحنين على ستائر شرفتي" وغيرها.

يضم الديوان عدة نصوص يغلب عليها الطابع الرومانسي المغلف بمسحة حزن شفيف، يتكئ فيها على ميراث كبير من تراثنا الشعري، ولغة بعيدة عن التعقيد والغموض.

من أجواء الديوان:

للفرح بابٌ

وللأحزان أبوابُ

غاب الألى عن سماء القلب

ما غابوا

لا شيء،

ما بيننا وهم وأسئلة

ورهط حزن بطهر القلب

يرتابُ

لي من بلاد الحكايا

ألف سوسنة

وفوق روحي نما في الليل

لَبلابُ

لي من أغاني الهوى

ما قال لي قمر

ومن دموع الجوى

أهل وأصحابُ!!

من جُبِّ أرواحنا

تنمو مواجعنا

ومن حكاياتنا

التنهيد ينسابُ

كنا على موعد

والليل ثالثنا

صرنا على موعد

والجرح سيَّابُ

من ألف جرح

ونور الحلم يسكننا،

من ألف حلم

وهذا النور

كذابُ!

هذي المراثي التي

بالدمع أكتبها

قالت لهم:

إننا في العشق

أغرابُ!