الأرصاد تكشف سر غيامة الجو.. وتؤكد: نعيش أجواء خريفية

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على التساؤل حول وجود غيامة في الجو، قائلة: إن هناك سحبا منخفضة وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يحجب أشعة الشمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات مع فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن هناك كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، موضحة: أن البلاد ستتعرض إلى أمطار بين متوسطة لخفيفة ، وأن الأمطار ستختلف من محافظة لأخري، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية.

كما لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى ٣٠ درجة وبالتالي تكون الأجواء خريفية على القاهرة الكبرى معتدلة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومائلة للحرارة على جنوب البلاد.