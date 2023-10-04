«المؤتمر»: الرئيس السيسي استجاب لنداء الشعب بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال يوسف عماد، أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنداء الملايين من الشعب المصري وإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو استجابه لنداء الشعب.

وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية 2024، ضرورة تقتضيها الظروف التي تشهدها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الصعبة وتخفيف أثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وللحفاظ على أمن واستقرار الوطن، موجهاً الشكر والتحية للرئيس، وقال: كلنا خلفك ندعمك ونؤيدك من أجل الوطن والتقدم بالدولة المصرية للأمام.

وقال يوسف عماد، إن استجابة الرئيس السيسي لصوت الشعب والملايين الذين طالبوه بالترشح يؤكد احترامه وتقديره لإرادة المصريين بأن يستكمل الرئيس مسيرة بناء وانطلاق الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي بدأها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.