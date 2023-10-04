موديست يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواجهة فريق إنبي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تقام على ملعب "ستاد القاهرة الدولي" في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويسعى فريق النادي الأهلي للفوز بالمباراة والتأهل للنهائي، حيث إذا نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق إنبي، سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، كما يسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه والذي توج به في العام الماضي على حساب فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق الأهلي المباراة أمام إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع :محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - على معلول.

خط الوسط :أليو ديانج - مروان عطيه - إمام عاشور.

خط الهجوم :رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

ويتطلع المدرب السويسري لتجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد على ضربات الجزاء من أجل التفوق فيها حال لجوء الفريق لها بانتهاء مباراة انبي بالتعادل.

على صعيد آخر، يدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.

وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي مدافع الفريق للخبير النمساوي بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية أخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل الاطمئنان على متولي الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات، حيث يرغب الأهلي في معرفة جاهزية اللاعب للمباريات حيث اقتربت عودته للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.