انطلاق تصفيات دوري الأحياء في قرى ومدن محافظة دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، استمرار فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية تحت شعار دورى الشوارع والأحياء والساحات الشعبية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة على مستوى قطاع ميت أبو غالب على ملعب مركز شباب مدينة ميت أبو غالب .

تنظم الفاعليات وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط للمرحلة السنية من مواليد ٢٠٠٦ حتي ٢٠١٠ خلال الفترة من ١ / ٧ حتي ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣ في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة .

تم إقامة دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية في المحافظات المختلفة ، لأى شخص يريد ممارسة الرياضة من سن معين، والدخول والتسجيل على موقع الوزارة، كما يمكن اللعب فى الساحات و الأندية الصغيرة أو مراكز الشباب

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية .

كما أقيمت مباريات الأسبوع الرابع من الدور الثانى لدورى مراكز الشباب ، والتى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة الشباب " بالتعاون مع منطقة دمياط لكرة القدم .

وكانت نتائج هذا الأسبوع من المجموعة الثالثة فوز مركز عميت أبو غالب 2/3 علي أم الرضا الجديدة، وتعادل مركز شباب أم الرضا و مركز شباب كفر البطيخ 1/1

ويؤكد الدكتور وليد الشاذلي إلي دعم المديرية الكامل لإنجاح دورى مراكز الشباب 10، مع ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدورى من خلال النشرات الموزعة علي مراكز الشباب المشاركة في الدورى من خلال صفحة إدارة الشباب بالمديرية علي فيسبوك أو من خلال الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة علي فيسبوك.