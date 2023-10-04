اليوم.. طقس مائل للحرارة وشبورة مائية والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والىمناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن لقناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة الى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وشمال البعيد ومحافظ الوادى الجديد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاربعاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 35 للعظمى 26 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى 26 درجة .